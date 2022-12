Beredar Kabar Mantan Wapres Try Sutrisno Meninggal, Mantan Sekjen PKPI Membantah: Hoaks

ERA.id - Mantan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan membantah kabar mengenai meninggalnya Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.



Kabar mengenai meninggalnya Wakil Presiden ke-6 tersebut sempat beredar di aplikasi pesan Whatsapp.



Melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Verry Surya hendrawan mengatakan Try Sutrisno saat ini dalam kondisi baik.



Hal itu disampaikan Verry saat menjenguk Try Sutrisno bersama dengan Diaz Hendropriyono.



"Beliau dalam kondisi baik dan mengobrol banyak hal. Alhamdulillah kondisi Pak Try Soetrisno semakin baik. Mohon doa selalu untuk kesehatan dan pemulihan Pak Try Soetrisno," jelas Verry pada Rabu (12/10/2022).



Sebelumnya, beredar pesan yang menyatakan Try Sutrisno meninggal dunia.



Pesan tersebut bertuliskan narasi:



"Inna lillahi Wa inna ilaihi Rojiun " Semoga Alm Jendral purn Tri Sutrisno " Di ampuni segala Dosanya..di terima Iman Islam nya dan di tempatkan di tempat yang "Mulia" Di Syurganya Allah SWT..Amin Yaa Roobball aalamin,"