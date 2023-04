Deretan Jenderal yang Dikunjungi Prabowo Subianto di Momen Idul Fitri

ERA.id - Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, bersilaturahmi ke kediaman beberapa sesepuh TNI dalam momen lebaran Idul Fitri 2023 pada Selasa (25/4). Siapa saja deretan jenderal yang dikunjungi Prabowo Subianto?

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengunjungi tiga tokoh nasional purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Jenderal TNI (Purn.) Wiranto, mantan Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn.) AM Hendropriyono, dan Laksamana TNI (Purn.) Widodo Adi Sutjipto.

Deretan Jenderal yang Dikunjungi Prabowo

Deretan purnawirawan yang dikunjungi oleh Prabowo Subianto pada lebaran 2023 ini merupakan sosok seniornya di militer. Berikut ini profil para sesepuh yang mendapat lawatan dari Menhan Prabowo.

Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar

Prabowo Subianto datang ke rumah Agum Gumelar mengenakan batik berwarna cokelat. Selepas turun dari mobil, ia langsung disambut oleh Agum yang sudah menunggu di depan pintu.

“Maaf lahir batin, Pak,” ucap Prabowo yang menghampiri dan memeluk Agum Gumelar.

Agum Gumelar yang mengenakan kemeja putih menyambut salam dari Prabowo dan bertanya, “Sama siapa? Sendiri?”

Prabowo mengunjungi kediaman Agum Gumelar bersama Letjen (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin. Prabowo juga menyampaikan salam kepada Linda Gumelar sambil membungkukkan badan dan mengatupkan kedua tangannya, mengucap maaf lahir batin.

“Iya, makasih. sebuah kehormatan untuk kami,” kata Linda seraya tersenyum.

Prabowo dan rombongan dipersilakan masuk ke rumah. Mereka saling berbincang dan Prabowo menanyakan agenda mudik keluarga Gumelar ke luar kota dan kegiatan selama lebaran.

Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno

Prabowo juga mengunjungi Try Sutrisno yang merupakan Panglima TNI pada 1988 hingga 1993. Try Sutrisno merasa senang mendapat kunjungan dari juniornya tersebut dalam suasana hubungan kekeluargaan dalam momen Idul Fitri.

"Alhamdulillah, saya diterima lebaran dengan Pak Try Sutrisno. Sesepuh kita, mantan pimpinan kita. Saya kira ini suatu tradisi yang baik," kata Prabowo.

Jenderal TNI (Purn.) AM Hendropriyono

Prabowo bertolak ke kediaman Jenderal (Purn.) A.M. Hendroriyono di Patal Senayan, Jakarta, pada pukul 13.00 WIB. Kedatangan Prabowo disambut hangat oleh keluarga Hendropriyono.

Hendropriyono merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hendropriyono langsung mengajak Prabowo masuk ke dalam rumah dan berbincang di ruang keluarga. Mereka bercakap-cakap dengan santai dan sesekali diiringi gelak tawa. Hendro mengaku senang dengan kunjungan Prabowo dan menceritakan bahwa juniornya tersebut memang selalu menghargai senior-seniornya.

"Saya dan teman-teman senior berdoa supaya selalu sukses dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa indonesia, karena pak Prabowo orang yang penuh inisiatif dan punya pemikiran yang out of the box," kata Hendropriyono mertua dari mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Jenderal TNI (Purn.) Wiranto

Prabowo kemudian melanjutkan silaturahmi ke kediaman Jenderal TNI (Purn.) Wiranto. Keduanya saat ini sama-sama mengemban tugas di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wiranto memegang jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Kunjungan Prabowo ke rumah Wiranto (Grabiella Thesa)

"Saya diterima dengan baik, mudah-mudahan kita selalu pelihara silaturahmi dan persatuan demi kepentingan bangsa dan negara," ungkap Prabowo.

Wiranto menceritakan bahwa dirinya dan Prabowo memiliki riwayat panjang saat masih bertugas di TNI. Wiranto juga mengatakan ada banyak hal yang perlu disinkronkan untuk melanjutkan pengabdian mereka kepada pemerintahan saat ini.

Demikianlah deretan jenderal yang dikunjungi Prabowo Subianto pada momen Idul Fitri 2023. Prabowo mengatakan bahwa kegiatan menjalin silaturahmi dengan para seniornya di saat lebaran tersebut menjadi kesempatan yang istimewa.

