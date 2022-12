Kemarin Sempat Dirawat Intensif, Kini Try Sutrisno Sudah Diizinkan Pulang dari RSPAD

ERA.id - Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno sudah diizinkan meninggalkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, setelah mendapatkan perawatan intensif selama beberapa pekan.

Kabar gembira itu disampaikan oleh mantan Sekretaris Jederal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan melalui pesan singkat.



"Alhamdulillah, berkat doa semuanya, Pak Try Sutrisno sore ini diizinkan meninggalkan RSPAD," ujar Verry kepada wartawan, Rabu (28/12/2022).



Menurutnya, kondisi Try Sutrisno sudah lebih membaik sehingga diizinkan pulang. Meski begitu, dia tetap meminta masyarakat tetap mendoakan kesehatan Try Sutrino.



"Kondisi sudah sangat membaik. Mohon selalu doa untuk kesehatan beliau," kata Verry.



Kabar tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI Albertus Budi Sulistya. Dia membenarkan Try Sutrisno sudah diperbolehan pulang.



"Betul bahwa Bapak Jenderal TNI Purn Try Sutrisno sudah pulang rawat," kata Budi.



Sebelumnya, Try Sutrino dikabarkan jatuh sakit hingga perlu mendapatkan perawatan intensif di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Soebroto. Kabar tersebut langsung mendapat perhatian dari tokoh di Indonesia.



Sejumlah tokoh seperti Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, hingga Ketua MPR RI Bambang Soesatyo secara bergatian mejengguk mantan panglima TNI itu.