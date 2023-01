Aktivis Papua Merdeka Minta Lukas Enembe Dibebaskan: Dia Saat Ini Lumpuh dan Butuh Pertolongan

ERA.id - Aktivis Papua Merdeka, Benny Wenda meminta agar KPK melepaskan Lukas Enembe.



Melalui akun Twitternya, Benny Wenda menilai Lukas Enembe ditahan atas tuduhan korupsi palsu.



Dia juga menyebut jika hidup Lukas Enembe saat ini dalam bahaya karena kondisinya yang membutuhkan perawatan medis.



"Gubernur Enembe saat ini dalam keadaan lumpuh dan membutuhkan pertolongan medis," jelas Benny Wenda pada Rabu (11/1/2023).

Indonesia must immediately release Governor Lukas Enembe, who has been arrested on false corruption charges.

Governor Enembe is paralysed and needs urgent medical attention. While he is being held by Indonesia his life is in danger pic.twitter.com/wHPbTxH0mr