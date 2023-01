Diangkat Jadi Anggota Dewan Universitas Oxford, Anies Baswedan: Ini Pertama Kalinya Orang Indonesia Diundang

ERA.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diangkat menjadi anggota dewan di Universitas Oxford.



Kabar itu dibagikan Anies melalui unggahan di akun Instagram pribadnya, @aniesbaswedan.



"Pengangkatan menjadi anggota board, itulah kegiatan sore tadi di Universitas Oxford," tulis Anies di Instagramnya, dikutip pada Sabtu (14/1/2023).



Anies diundang dan diangkat sebagai anggota Dewan Pendiri pada Institute for ASEAN Studies.



Diketahui, Universitas Oxford mendirikan Institute for ASEAN Studies pada tahun 2023. Institut tersebut merupakan bagian dari bagian dari Oxford School of Global and Area Studies.



"Kami sampaikan bersedia dengan harapan bisa membawa pengalaman Indonesia dan ASEAN ke gelanggang dunia," kata Anies.



Dia mengaku, momen itu sangat bersejarah. Sebab, untuk pertama kalinya seseorang dari Indonesia bisa menjadi anggota sebuah dewan di universitas tertua di dunia.



"Dalam sejarahnya, ini pertama kalinya seorang berasal Indonesia diundang untuk menjadi anggota sebuah dewan di Universitas Oxford. Selama ini sudah ada anggota board dari Asia antara lain dari India, China, Jepang, Singapore atau Malaysia, tapi belum ada dari Indonesia," ungkapnya.



Tak hanya itu, upacara pengangkatanya pun digelar di sebuah ruangan yang cukup bersejarah. Menurutnya, ruangan itu dulunya digunakan sebagai kantor penerbit Oxford sejak era tahun 1500an.



Ruangan itu menjadi saksi sejarah bagaimana penyusunan Kamus Oxford, kamus bahasa Inggris tertua. Semua kayu di dinding, meja, kursi dan kondisi ruangan dipertahankan sesuai kondisi aslinya.



"Sungguh sebuah kehormatan diangkat menjadi board di sebuah kampus terkemuka di dunia," kata Anies.



Bakal calon presiden dari Partai NasDem itu berharap, semoga peran baru Universitas Oxford ini menjadi kanal baru untuk membawa pengalaman Indonesia dan Asia Tenggara sebagau pembelajaran bagi dunia.



"Kita datang di gelanggang dunia, bukan sekedar untuk belajar dari dunia, tapi juga untuk ikut memberi pelajaran bagi dunia," pungkasnya.