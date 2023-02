Soal Konser Dewa 19, Sandi Sebut Aspek Keamanan dan Kenyamanan Saat Konser Harus Dijaga

ERA.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan saat menyelenggarakan konser harus dijaga.

Hal tersebut disampaikannya usai disinggung soal kekacauan aliran orang dan kendaraan pasca konser grup band Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (4/2) lalu.

“Di JIS kemarin itu aspek kesehatannya oke, keselamatan keamanannya alhamdulillah, tapi kenyamanannya kurang karena harus jalan yang jauh, mobil tersendat, aksesnya susah,” kata Sandi kepada Antara melalui pesan singkat, dikutip dari Antara Selasa (7/2/2023).

Sandi menambahkan, di masa pandemi COVID-19 yang sudah landai saat ini perlu dijadikan momentum untuk pula menguatkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penonton konser. Dimana saat masa pandemi belum terkendali, hanya aspek kesehatan yang dikejar.

Mengingat ke depan, bakal banyak deretan konser yang diadakan di Indonesia. Minat masyarakat juga sejak lama terbendung untuk menikmati hiburan yang tak bisa dirasa saat pandemi ini.

“Tentu kita sikapi dengan rasa syukur (pandemi landai) namun juga harus waspada karena dulu aspek kesehatan saja yang amat kita jaga,” imbuh Menparekraf.

Sebelumnya Sandi mengatakan pada acara The Weekly Brief with Sandi Uno pada Senin (6/2), bahwa meski Kemenparekraf tidak terlibat secara langsung dalam pagelaran musik Dewa 19 di JIS, namun ia berjanji pihaknya akan proaktif menanggapi keluhan yang disampaikan oleh penonton.

Sandi juga menginginkan JIS untuk dapat dikelola dengan lebih terintegrasi sehingga para penikmat konser mampu mendapatkan kemudahan saat menonton.

Di sisi lain, Menparekraf mengungkapkan rasa bangganya terhadap grup band pop rock Dewa 19 yang baru saja sukses menggelar konser untuk memperingati tiga dekade menghiasi industri musik Tanah Air.

"Saya sebagai penggemar Dewa, teman dari mas Ahmad Dhani dan seluruh personelnya sangat bangga 30 tahun itu waktu yang tidak singkat untuk terus berkarya, menghibur, dan menginspirasi," ujar Sandi.

Konser grup band legendaris bertajuk “Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya Dewa 19” dengan jumlah penonton di atas 70 ribu itu sukses digelar di stadion terbesar di Asia tenggara, JIS.

Namun sempat alami kekacauan arus lalu lintas usai bubaran konser karena ribuan orang terjebak di area JIS dalam hitungan jam karena motor, mobil, shuttle bus, hingga pejalan kaki yang beradu menjadi satu di jalanan yang sempit.