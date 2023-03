Jelang Puasa dan Lebaran, Kemendag Pastikan Kebutuhan Bahan Pokok Tercukupi

ERA.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan kebutuhan bahan pokok jelang Ramadan dan Idulfitri 2023 tercukupi.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (5/3/2023).

"Ketersedian pasokan barang kebutuhan pokok terpantau cukup untuk memenuhi kebutuhan pada saat puasa dan lebaran," ucapnya.

Ketercukupan bahan pokok jelang puasa dan lebaran ini berdasarkan data-data yang dihimpun Kemendag dari pelaku usaha, pasar induk, hingga BUMN pangan.

Selain itu, sejumlah harga komoditas bahan pokok juga terpantau stabil. Namun, masih cukup tinggi.

"Menjelang puasa, lebaran terpantau sejumlah harga komoditas memang sampai hari ini tercatat stabil. Tapi stabil tinggi," kata Zulkifli.

Misalnya, gula pasir dikisaran Rp14.400 per kg. Daging sapi antara Rp130.000-Rp140.000. Ayam rata-rata Rp35.000-Rp36.000.

Kemudian beras medium diangka Rp11.800 per liter, beras premium Rp13.700 per liter, beras medium Bulog Rp9.700 per liter.

Sementara harga cabai tercatat pada rentang Rp44.300-Rp68.000 per kg, bawang merah Rp37.000, sedangkan bawang putih dijual pada rentang Rp32.000-Rp33.500 per kg.

"Kenaikan cabai diproyeksi akan temporer karena curah hujan. Kalau ini memang musim," kata Zulkifli

Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan instrumen untuk menjaga stabilitas harga pada saat tingginya permintaan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Salah satunya yaitu menggunakan dana cadangan yang dikucurkan ke pemerintah daerah untuk menekan kenaikan harga. Dana cadangan akan digunakan untuk mensubsidi ongkos kirim pada sejumlah bahan pokok yang kenaikannya mencapai lima persen.

"Kalau ada perhatian dari pemerintah daerah, harga selalu stabil," ucap Zulkifli.