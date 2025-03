Mendag Waspadai Harga Bahan Pokok Naik saat Ramadan dan Jelang Lebaran

ERA.id - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pihaknya tetap mewaspadai kenaikan harga sejumlah bahan pokok saat bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Mulai dari beras hingga daging sapi.

Menurutnya, harga sejumlah komoditas tersebut kerap melonjak di momen-momen hari raya.

"Pemerintah tetap mewaspadai komoditas yang secara historis mengalami inflasi saat hari besar keagamaan ataupun puasa, lebaran. Seperti beras, daging sapi, telur ayam, daging ayam, dan bawang putih," ujar Budi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Namun, hingga 28 Februari 2025, harga-harga barang kebutuhan pokok cukup stabil. Meskipun ada sejumlah komoditas seperti cabai memang mengalami kenaikan.

"Kebutuhan pokok secara nasional per tanggal 28 Februari cenderung relatif stabil, meskipun ada beberapa yang baik sedikit hanya komoditas cabai merah yang mengalami kenaikan sebesar 23,23 persen mounth to mounth jadi Rp81.700 per kilogram," kata Budi.

Terkait naiknya harga cabai merah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah berkomunikasi dengan produsen. Sementara soal kurangnya pasokan cabai merah disebabkan faktor cuaca.

"Terkait dengan cabai merah kami sudah berkomunikasi dengan center produksi cabai seperti di Magelang, Jawa Timur dan juga Sulawesi. Karena pada prinsipnya ada pasokan yang berkurang karena banyak hujan pada bulan ini," katanya.