Sambangi Partai Pengkritik Jokowi, Golkar Akui Punya Filosofi Sama dengan Demokrat

ERA.id - Di tengah ketidakpastian langkah Koalisi Indonesia Bersatu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto bergerilya ke kubu yang gemar menggebuk aturan pemerintah.

Kemarin, Airlangga cs menyambangi Demokrat dan secara gamblang menyebut partainya terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik lainnya.

Sikapnya dinilai penting bagi Indonesia agar membuat suasana politik tidak dengan tegang.

"Kita adalah dua partai yang duduknya sedang berbeda, satu dalam pemerintahan dan partai Demokrat sedang beroposisi," kata Airlangga kepada wartawan di sela-sela konperensi pers dengan ditemani Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Sabtu (29/04/2023) malam kemarin.

Menurut Airlangga, kebahagiaan dalam pesta politik bisa terjadi kalau komunikasi antarparpol berjalan semestinya, apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda.

"Kita bangun karena Indonesia adalah negara besar tidak mungkin satu partai bisa menyelesaikan permasalahan di negeri ini, kita harus bersama-sama," ucap Airlangga.

Partai Golkar, lanjut Airlangga, memiliki filosofi yang sama dengan Demokrat, hal itu terbukti saat keduanya 'seranjang' semasa SBY menjadi Presiden RI dua periode.

"Pemilu itu bukan the winner take it all, tapi kita ingin Indonesia raya," ungkap Airlangga.

"Kita bukan seperti di Amerika, demokrasi yang ke barat-baratan itu demokrasi yang the winner take itu all, sedangkan kita demokrasi pancasila, jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri," tutup Airlangga.