Airlangga Bakal Temui Cak Imin Hari ini, Bahas Apa?

ERA.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bakal menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada hari ini.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membenarkan kabar tersebut. Pertemuan rencananya akan digelar di Resto Pelataran Senayan, Jakarta pada pukul 13:00 WIB.

"Iya, Insyaallah, Rabu, 3 Mei sekitar pukul 13:00 WIB, Gus Imin dan Pak Airlangga rencananya akan menggelar halalbihalal DPP PKB dan DPP Golkar," kata Jazilul kepada wartawan, dikutip Rabu (3/5/2023).

Terkait agenda pertemuan, Jazilul enggan membocorkannya. Dia hanya mengatakan, kedua ketua umum partai politik itu bakal banyak bertukar pikiran terkait perkembangan politik saat ini.

"Agendanya halalbihalal, sekaligus tukar pikiran terkait update perkembangan politik," ucap Jazilul.

Sebelumnya, Airlangga menyambangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Jawa Barat, Sabtu (29/4).

Usai pertemuan, Airlangga mengaku partainya terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik lainnya. Sikapnya dinilai penting bagi Indonesia agar membuat suasana politik tidak dengan tegang.

"Kita adalah dua partai yang duduknya sedang berbeda, satu dalam pemerintahan dan partai Demokrat sedang beroposisi," kata Airlangga.

Partai Golkar, lanjut Airlangga, memiliki filosofi yang sama dengan Demokrat, hal itu terbukti saat keduanya 'seranjang' semasa SBY menjadi Presiden RI dua periode.

"Pemilu itu bukan the winner take it all, tapi kita ingin Indonesia raya," ungkap Airlangga.

"Kita bukan seperti di Amerika, demokrasi yang ke barat-baratan itu demokrasi yang the winner take itu all, sedangkan kita demokrasi pancasila, jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri," tutup menteri Koordinator bidang Perekonomian itu.