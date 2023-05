Dapat Undangan G7 di Jepang, Dubes RI Lobi Pemerintah Korsel agar WNI Bebas Visa

ERA.id - Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto menyebut pihaknya sedang melakukan lobi agar Warga Negara Indonesia (WNI) memperoleh bebas visa saat mengunjungi Korea Selatan.

"Perlu diketahui pada G7 di Hiroshima nanti, Bapak Presiden juga akan ada pertemuan bilateral dengan Presiden Korsel termasuk perjuangan mendapatkan visa gratis atau free entry visa bagi WNI ke Korea," kata Gandi, dikutip Antara.

Gandi menyampaikan hal tersebut usai menghadiri pertemuan antara Presiden Jokowi dengan delegasi pengusaha dan anggota parlemen Korea Selatan yang dipimpin Menteri Pertanian Korsel Chung Hwang-Keun untuk membahas masalah perdagangan dan investasi kedua negara di Istana Merdeka Jakarta.

"(Free entry visa) ini adalah satu agenda yang akan disampaikan di high level karena sudah ada 112 negara di Korea yang diberikan free entry visa, Indonesia belum termasuk, alhamdulilah saya akan berusaha sebisa mungkin agar itu bisa dilaksanakan," tambah Gandi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo diundang dalam KTT G7 yang bakal dihelat di Hiroshima, Jepang pada 21 Mei 2023. Indonesia diundang dalam pertemuan negara-negara maju tersebut karena menjadi Ketua ASEAN ke-42 tahun ini.

Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan delegasi Korsel tersebut, Gandi juga melaporkan pada Maret 2023 ia membawa delegasi menteri infrastruktur Korsel dengan 57 pengusaha konstruksi dan teknologi.

"Mereka langsung melihat sendiri kondisi di IKN karena di sana sudah ada pembangunan, dam-nya yang bangun K-water dari Korea, jadi itu progresnya dia lihat sendiri sudah sekitar 15 - 20 persen menurut hitungan mereka, mereka sudah tertarik dan sudah banyak membuat MoU," ungkap Gandi.

Gandi juga menyampaikan bahwa delegasi Korsel akan berpartisipasi pada "Maekyung Indonesia Forum on the 50th Anniversary of Diplomatic Relations between Indonesia and Korea".

Kegiatan akan diselenggarakan tanggal 16 Mei 2023 dan merupakan kerja sama antara Maekyung Media, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Kamar Dagang dan Industri Indonesia/Kadin, serta Korea Trade-Investment Promotion Agency/Kotra. Forum direncanakan akan dibuka oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan.

Pimpinan sektor swasta dari Korea Selatan yang turut hadir dalam audiensi kepada Presiden RI adalah Sohn Kyung Shik (Ketua Federasi Pengusaha Korea/Ketua Grup CJ), Koo Ja-Eun (Ketua Grup LS), Choo Hyeongwook (CEO SK E&S), Hyun Shingyoon (CEO LG CNS), Park Seung Hee (Presiden Samsung Electronics), Robert Seung (CEO Tse Group), Lee Youngtack (Presiden Hyundai Motor ASEAN HQ), Lee Bang Soo (Presiden LG Energy Solution) dan Sun Kyung Hoon (Sun Hospital).