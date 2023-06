Putri Ariani Temui Jokowi di Istana Merdeka: Bangga Terharu, Diapresiasi Presiden Seluar Biasa Ini

ERA.id - Kontestan America's Got Talent (AGT) 2023 yang mendapat Golden Buzzer dari juri, Putri Ariani, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Putri tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/6/2023), pada pukul 14.30 WIB. Putri langsung menuju Istana Merdeka, dan bertemu dengan Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

“Luar biasa, bangga dan terharu, tak menyangka diapresiasi Presiden seluar-biasa ini,” kata Putri di sela pertemuan dengan Presiden dikutip dari Antara.

Putri juga menceritakan pengalamannya saat menjadi kontestan audisi AGT dari mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell, juri yang dikenal keras terhadap kontestan. Simon juga merupakan tokoh terkemuka di industri hiburan Amerika Serikat.

“Yang pasti Putri sangat bersyukur, luar biasa, nggak nyangka bakal minta lagu kedua dan di situ Putri juga kedinginan sih,” ujar siswi sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di Bantul, DI Yogyakarta itu.

Putri berharap Presiden Jokowi memberikan dukungan terus kepada dirinya. Putri ingin terus berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

“Dan teman-teman semua bisa ikuti jejak putri,” katanya.

Adapun Golden Buzzer diberikan juri kepada Putri sebagai pertanda peserta langsung menuju ke babak selanjutnya atau akses langsung ke panggung Live Show tanpa melewati tahap audisi dan seleksi lainnya

Fasilitas itu adalah cara para juri untuk memberikan pengakuan dan penghormatan khusus kepada peserta, yang dinilai penampilannya mengesankan, berbakat dan patut mendapat pujian.

Pada audisi America’s Got Talent 2023 beberapa waktu lalu, Putri membawakan lagu ciptaannya sendiri berjudul ”Loneliness” sembari memainkan piano. Para juri dan penonton AGT terpukau menyaksikan penampilan Putri.

Juri Simon Cowell bahkan naik ke atas panggung dan meminta Putri memainkan sebuah lagu lagi. Putri pun memainkan lagu berjudul ”Sorry Seems To Be The Hardest Word” karya Elton John yang kembali membuat juri dan para penonton terkesima dan memberi sambutan meriah, tepuk tangan, dan juga linangan air mata.