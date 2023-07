Terbuka Soal Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP: Siapa Tahu Setelah Ketemu Bisa Sama-sama

ERA.id - DPP PDI Perjuangan mengaku terbuka bagi tokoh politik yang hendak bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"PDIP selalu welcome terhadap berbagai keinginan para ketua umum partai untuk menemui ibu ketua umum, terlebih bapak Prabowo," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati bakal menjadi pertemuan yang luar biasa untuk kepentingan publik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab, Prabowo sudah didorong Partai Gerindra sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sementara PDIP mengusung Ganjar Pranowo.

"Pak Prabowo sendiri sebagai capres, Ganjar Pranowo sebagai capres, maka silaturahmi bapak Prabowo dan ibu Megawati Soekarnoputri itu akan sungguh luar biasa," kata Said.

"Bagi apa? Bagi kepentingan publik. Sehingga publik kita disuguhkan selalu tontonan menarik, bahwa elite kita saling berkomunikasi walaupun berbeda posisi," imbuhnya.

Said mengatakan, tidak menutup kemungkinan setelah pertemuan, PDIP dan Partai Gerindra bisa menjalin kerja sama politik.

Oleh karena itu, PDIP menegaskan terbuka menyambut pertemuan dengan siapapun.

"Kita welcome, welcome bener. Apalagi Ketua Umum Gerindra, pasti welcome. Siapa tahu setelah ketemu bisa bersama-sama, jangan pernah tutup pintu," kata Said.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan berencana bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun, dia mengaku belum tahu kapan Preiden kelima RI itu bersedia menerimanya.

Hal itu menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskadar dengan Megawati. Prabowo mengatakan, tak masalah apabila rekannya di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) itu melalukan pertemuan politik dengan Megawati.

"Saya kira bagus Cak Imin ketemu ibu Mega, baik. Saya juga (berencana bertemu Megawati), tidak tahu kapan saya diterima oleh ibu Mega," kata Prabowo di kediaman Cak Imin di kawasan Widya Chandra, Jakarta, dikutip Senin (10/7/2023).

Meski belum mendapat lampu hijau bertemu Megawati, menteri pertahanan itu tak mempermasalahkannya.

Menurutnya, yang terpenting adalah hubungan dengan Megawati maupun tokoh politik lainnya terjalin dengan baik.

"Tidak ada masalah, kita yang penting hubungan baik sama semua," kata Prabowo.