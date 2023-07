Dewa 19 Konser di Solo Lagi, Akan Bawa Sederet Musisi Internasional

ERA.id - Dewa 19 akan kembali menggelar konser di kota Solo pada Sabtu (29/7/2023). Dalam konser ini yang diselenggarakan di Stadion Manahan, Solo ini, akan ada sederet bintang berkancah internasional yang hadir.

Di antaranya Derek Sherinian yang merupakan mantan Kibordis Dream Theater, Dino Jelusic yang merupakan vokalis Whitesnakes, Jeff Scott Soto musisi terkenal asal Amerika Serikat, serta Phill X yang merupakan Gitaris Bon Jovi.

Sebagai persiapannya, para personel Dewa 19 meninjau Stadion Manahan, Solo yang akan menjadi venue konser pada Senin (17/7/2023). Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Yuke Sampurna dan Agung Yudha Asmara atau yang dikenal sebagai Agung Gimbal meninjau venue konser.

"Kita dulu pernah manggung di sini sekitar tahun 2003 kalau nggak salah, atau 2002 ya. Pangling aja seperti belum pernah ke sini. Padahal sudah pernah ke sini," kata Ahmad Dhani usai meninjau Stadion Manahan Solo.

Dhani mengungkap bahwa konser di Solo kali ini merupakan keinginan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Sehingga promotor berinisiatif untuk menggelar Konser Dewa 19 All Star tahun ini di Solo.

"Katanya Pak Gibran yang mau Dewa di Solo. Nggak tau coba tanya EO nanti, kenapa Solo begitu spesial. Dan kenapa Pak Gibran minta kok dituruti," kata Dhani.

Sebelumnya, Dewa 19 juga menggelar konser di Solo pada 27 November 2022 lalu yang juga bertajuk All Star. Namun pada konser itu hanya para bintang dari dalam negeri yang digandeng. Konser selanjutnya yakni pada 28 Mei 2023 lalu saat Dewa 19 menggelar konser berwarna orkestra.

"Kemarin (konser sebelumnya) kita nggak pernah mainin Bohemian Rhapsody. Kemarin kita juga nggak mainin Rossana, sekarang kita mainin. Termasuk nanti kita bawakan lagu baru, hanya kami bawakan di 2023 ini," katanya.

Dengan konser di Solo akhir bulan ini, ia berharap agar bisa menyuguhkan konser berkelas dunia. "Dewa memang band kelas dunia, tapi kali ini kami memang main dengan musisi kelas dunia," katanya.

Selain menyempatkan untuk meninjau Stadion Manahan Solo, mereka juga menyambangi kantor Gibran di Balai Kota Solo. Pertemuan ini berlangsung sekitar setengah jam. Terkait konser ini, Gibran mengapresiasi karena semua dipersiapkan dengan matang.

”Saya kira dari pihak EO all out, dari Dewa 19 juga all out. Jadi konsernya bisa dinikmati, banyak artist dari luar negeri juga,” katanya.