Sekjen PDIP Puji Museum ANI-Yudhoyono, PDIP Akan Renovasi Kantor Partai Lengkap dengan Museum di Pacitan

ERA.id - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memuji kemegahan Museum dan Galeri Seni SBY dan ANI di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kemegahan museum yang dibuat Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun menginspirasi PDIP sehingga membangun kantor Partai di Kabupaten Pacitan.

“Pak SBY membangun museum di Pacitan. Museumnya bagus, 200 meter dari museum itu kantor PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP Provinsi Banten di Kantor DPD PDIP Banten di Kota Serang, Minggu (10/9/2023).

Menurut Hasto, karena lokasinya berdekatan, PDIP tidak ingin ada kesan merusak lingkungan Museum ANI-SBY. PDIP pun merenovasi Kantor Partai di Pacitan lengkap dengan museumnya. Menurut Hasto, mendirikan museum di Kantor DPC PDIP Pacitan merupakan usulan sejarawan serta kurator museum Bonnie Triyana.

“Maka kita bangga, cara gambarnya gimana? Bupati Trenggalek kita telepon, gotong royong bangunin, siapin gambarnya. Kita menyebutnya museum rakyat. Tempat kader partai bertemu rakyat,” kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta itu menyampaikan sejumlah pihak mau bergotong royong dalam pembangunan Kantor PDIP di Pacitan itu.

“Akhirnya terkumpul Rp 6,5 miliar untuk membangun kantor Partai. Jadi, ini the power of idea. Albert Einstein mengatakan imagination is more important than knowledge. Imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Selama imajinasinya bagus,” tandas Hasto.