RS Polri Sebut Anak Perwira TNI AU Masih Hidup Saat Terbakar di Lanud Halim Jaktim

ERA.id - Anak perwira menengah (Pamen) TNI AU, CHR (16) yang tewas terbakar di sekitar Lanud Perdana Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim) telah diautopsi. Korban pun diduga masih hidup saat terbakar.

"Korban terbakar masih hidup," kata Karumkit Polri Kramat Jati, Brigjen Hariyanto kepada wartawan dikutip Jumat (29/9/2023).

Indikasi ini ditemukan karena ditemukan butiran arang halus dan lunak (jelaga) di saluran pernapasan CHR.

"Dibakar atau membakar diri, nanti penyidik yang memutuskan," tambahnya.

Sebelumnya, polisi membenarkan menemukan ceceran dan bau bensin di sekitar lokasi CHR yang ditemukan tewas terbakar di sekitar Lanud Perdana Halim Perdanakusuma, Jaktim.

"Ada, ada (bau dan ceceran bensin)," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Simarmata saat konferensi pers di kantornya, Rabu (27/9).

Polisi belum bisa menyimpulkan apakah aroma dan ceceran bensin itu memiliki keterkaitan dengan tutup botol warna merah yang sempat diamankan saat dilakukan olah TKP.

Kasus ini masih dalam penelusuran. Hingga saat ini penyidik telah mengamankan 18 CCTV. Orang tua CHR belum diperiksa karena masih trauma.

Polisi juga akan menelusuri akun permainan CHR, yakni game Roblox. Sebab, korban diduga meninggal pesan di akun permainannya sebelum ditemukan pesan.

"Kami juga akan mengecek akun Roblox. Jadi, korban ini hobinya memang gamer. Mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban, bertuliskan, tulisannya 'Hi, if you see this, I'm probably already dead'," ungkap Leonardus.