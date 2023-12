Kampanye di Riau, Anies Janjikan Program Bansos Plus, Apa Itu?

ERA.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan memamerkan program barunya jika nanti terpilih sebagai presiden Indonesia.

Adalah bantuan sosial (bansos) plus. Program ini diklaim sebagai salah satu poin perubahan untuk memperbaiki program bansos di pemerintahan saat ini.

Hal itu disampaikan di sela-sela kampanyenya di Kampung Bata atau Kampung Binjai Pelombo, Tuah Negeri, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Rabu (13/12). "Kami juga mengenalkan Bansos Plus," kata Anies.

Dia lantas menjelaskan, program bansos plus memiliki tiga poin utama, yaitu plus manfaatnya, plus penerimanya, plus layanannya.

"Plus itu manfaatnya yang artinya manfaatnya akan ditambah, plus penerimanya yang artinya data penerima diperbaiki dan plus layanannya yang artinya negara memberikan pelayanan terbaik kepada semua penerima Bansos Plus," kata Anies.

Dalam kunjungannya itu, dia juga menyoroti kondisi Kampung Bata yang infrastruktur dasarnya masih belum diperhatikan negara.

“Kami mengunjungi kampung yang masih dalam bagian dari kota Pekanbaru, Kampung Binjai, yang mana infrastruktur dasar di sini belum terpenuhi, ini yang menjadi salah satu perhatian kami,” terang Anies

“Bahwa perubahan ke depan adalah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, membangun bukan saja infrastruktur besar tapi infrastruktur mikro, apa itu? Contohnya fasilitas air minum, jalan kampung dan lainnya,” tambahnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga berjanji akan memajukan kampung tanpa menggusur, di mana ada beberapa poin yang akan diprioritaskan, antara lain: Kampungnya diperindah, anggaran desa dinaikkan, puskesmas dan posyandu dibuat lebih proaktif, serta warga diajak berpartisipasi aktif dalam pembangunan kampung.

“Kami akan kerjakan itu agar kampung-kampung merasakan kemajuan, tak kalah dengan kawasan urban lainnya, maka dari itu kami ingin memberikan perhatian yang lebih pada kampung terkait pemenuhan infrastruktur dasarnya,” jelasnya.