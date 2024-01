Relawan ET di Berbagai Daerah Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran di Pemilu 2024

ERA.id - Meskipun sebelumnya dianggap sebagai calon wakil presiden, Menteri BUMN Erick Thohir kini mengungkapkan dukungannya secara penuh untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.

Pernyataan dukungan tersebut juga diikuti dengan deklarasi dukungan dari relawan pendukung Erick Thohir di berbagai daerah untuk All in Prabowo-Gibran.

Keempat kelompok relawan, yaitu Indonesia Moeda, Alumni Cipayung DKI for ET, Mahasiswa BangET, serta Rumah Indonesia, dengan serentak menyatakan komitmen untuk turut all in Prabowo-Gibran dan berupaya memenangkan pasangan nomor urut 2 tersebut.

Koordinator Indonesia Muda, Dedy Ansari, menyampaikan pendapatnya bahwa menurutnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah figur yang sangat tepat untuk memimpin Indonesia ke depan.

Menurutnya, kompetensi keduanya sangat diperlukan untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara yang gemilang (Indonesia Emas). "Indonesia memerlukan pemimpin sebagaimana mereka." Ujar Dedy.

Bukan hanya di Jakarta, kelompok relawan yang berafiliasi dengan Erick Thohir di Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Sumatera Utara juga ikut mengumumkan deklarasi dukungan mereka untuk All in Prabowo-Gibran.

Relawan Erick Thohir di Jawa Barat, dengan dukungan dari 60 ribu relawan, menyatakan kesiapan mereka untuk berupaya memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di provinsi mereka.

Sambutan gembira datang dari Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Hari Rusly Moti, terhadap dukungan tersebut. Hal ini semakin memperkuat semangat mereka untuk berhasil memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran pemilihan.

"Dukungan dari relawan ini memberikan semangat tambahan untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran dalam satu putaran, setidaknya dengan perolehan suara minimal sebesar 57%." Ujar Harris.

"Kehadiran mereka juga akan membantu dalam mensosialisasikan ASTACITA, sebuah program kerja dengan 17 prioritas yang akan dijalankan oleh Prabowo-Gibran.

Sosialisasi ini akan dilakukan dengan menyebarkan berita positif dan konten positif mengenai seluruh program Prabowo-Gibran, tanpa mengadopsi pendekatan yang merugikan atau menyebar kebencian," kata dia.

Kematangan dalam pengambilan keputusan oleh Erick Thohir dalam hal ini mendapatkan apresiasi dari kalangan akademis.

"Erick Thohir sejak Januari sampai Oktober 2023 mendapatkan sentimen positif dari pemberitaan sebanyak 6.077 – 10.799 dari media online di Indonesia. Bahkan, menjelang deklarasi pasangan Prabowo-Gibran, dia menempati posisi tertinggi dalam sejumlah lembaga survei." Ujar Danny Wibisono, Analis Big Data dari Laboratorium M-Data Analytix, Universitas Prof. Dr. Moestopo.

Dengan popularitas yang tinggi, keputusan Erick Thohir untuk secara ikhlas dan legowo mendukung Prabowo-Gibran dianggap sebagai bentuk kedewasaan dan kenegarawanan.

Menurut Danny, dukungan ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan Prabowo-Gibran dalam meraih kemenangan pada pemilihan presiden mendatang.