Viral Bayi yang Lahir Saat Hari Coblosan Dinamai M Prabowo Gibran

ERA.id - Beredar foto viral seorang bayi yang lahir saat hari pencoblosan pemilu diberi nama M. Prabowo Gibran. Informasi tersebut diunggah akun Instagram palembangterkini.official.

Akun tersebut mengunggah seorang bayi yang berpakaian dan bertopi serba biru. Di belakanganya terdapat papan info data bayi tersebut.

Dikutip dari unggahan foto tersebut, bayi Prabowo Gibran lahir dari orang tua Maharani dan Atturmmizi. Bayi tersebut lahir pada Rabu (14/2/2024) pukul 08.40 WIB tepat saat hari pencoblosan.

Bayi tersebut lahir dengan berat 4200 gram dan panjang 50 cm berjenis kelamin laki-laki. Kelahiran bayi ini ditangani bidan Desi dan Andes.

"M.Prabowo Gibran, Welcome to the world baby Boy 🤗Orang tuany asli pendukung Prabowo Gibran 🤣 Sampai anaknya diberi nama Prabowo Gibran," tulis caption akun tersebut dikutip Jumat (16/2/2024).

Lebih lanjut, dikutip dari akun Instagram @mood.jakatya, orang tua bayi ini merupakan warga Celikah Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir.