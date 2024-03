Menang Pilpres, Prabowo Berkelakar: Yang Gak Pernah Nongol, Muncul, Bawa Daftar Titipan

ERA.id - Presiden terpilih yang baru ditetapkan KPU, Prabowo Subianto, mengungkap pesan penting Presiden Jokowi untuk dirinya.

Jokowi, kata Prabowo, pernah mewanti-wanti dirinya soal orang-orang yang meminta bertemu, terutama setelah KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pada Pilpres 2024.

"Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo ya itulah, nanti Mas Bowo siap-siap saja," kata Prabowo mengulang kembali nasihat Jokowi kepada dirinya, di depan kader-kader PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis kemarin, dalam momen buka puasa bersama.

Menurut dia, ada waktu selama 7 bulan masa transisi sampai pasangan calon terpilih dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024–2029. "Pada masa peralihan selama 7 bulan, tiap hari ada yang minta ketemu," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga berkelakar ada kawannya yang lama tidak bertemu, akhirnya muncul dan minta bertemu. "Yang enggak pernah nongol, banyak sekali nongol, bawa daftar titipan lagi," kata Prabowo.

Terlepas dari itu, dia berkeyakinan kawan sejati adalah mereka yang terus ada berjuang pada masa-masa sulit.

Prabowo, saat berbuka puasa bersama kader-kader PAN, menyebut PAN merupakan kawan sejati karena konsisten mendukung Prabowo dalam tiga kontestasi pemilihan presiden berturut-turut, yaitu Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilpres 2024.

"Saya hadir di sini. Saya lihat wajah sahabat-sahabat saya yang telah berjuang lama, yang selalu memberi kepercayaan di atas pundak saya, yang selalu setia," kata calon presiden terpilih ini.

Prabowo melanjutkan, "Saya cukup merasakan artinya kekalahan, tetapi sebagai pendekar, sebagai pejuang politik, saya paham dan mengerti bahwa perjuangan mencapai cita-cita yang mulia memang tidak ringan."

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengaku nyaman berkawan dengan PAN. Dia menyebut PAN sebagai kawan sejati.

"Kawan itu ada banyak jenisnya, sampai dalam bahasa Inggris itu dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan pada saat susah. Kalau pada saat baik dan senang, kawan banyak sekali,” kata Prabowo.