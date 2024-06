Balas Sindirian Airlangga soal Ridwan Kamil OTW Jakarta, Anies Baswedan: yang Pilih kan Warga

ERA.id - Anies Baswedan santai menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang membandingkannya dengan Ridwan Kamil. Menurutnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 merupakan hajatan rakyat, artinya masyarakat lah yang akan memilih siapa pemimpinnya.

"Semuanya adalah pilihan warga Jakarta, kita tunggu saja nanti," kata Anies di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Senin (17/6/2024).

Menurutnya, tidak penting siapa yang mengikuti kotestasi. Lebih baik memprioritaskan warga Jakarta yang masih banyak belum mendapatkan kehidupan yang layak.

"Yang penting itu warga Jakartanya, bukan siapa yang ikut (pilkada)," kata Anies.

"Karena ini semua untuk Jakarta. Warga bisa merasakan kota yang setara, mereka yang membutuhkan pekerjaan mendapat pekerjaan, butuh perlindungan dapat perlindungan, lebih penting ngomongin Kampung Bayam yang terlantar terus," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bicara soal peluang Ridwan Kamil maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Sambil berkelakar, dia menyebut baliho bertuliskan 'on the way' alias OTW sudah dipasang oleh mantan gubernur Jawa Barat itu.

Dia pun membandingkannya dengan Anies Baswedan yang juga bakal berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, mantan gubernur DKI itu masih bergerak di tempat saja.

"Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang 'On the Way to Jakarta'. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja," kata Airlangga sembari tertawa saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (17/6).