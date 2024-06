Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar? Golkar: Tunggu Evaluasi

ERA.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, belum memutuskan apakah akan menugaskan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Partainya masih menunggu hasil evaluasi.

"Kita lagi menunggu evaluasi. Semua berbasis scientific dan evaluasi," kata Airlangga di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2024).

"Nanti kita putuskan (di mana Ridwan Kamil ditugaskan). Tapi survei arahannya, trennya scientific," imbuhnya.

Meski belum ada keputusan, namun Airlangga menyinggung kinerja Partai Golkar di pilkada Jabar sebelumnya dan juga Pileg 2024.

Dia menyebutkan, perolehan suara Golkar di Jawa Barat pada Pileg 2024 mengalami kenaikan. Demikian pula pada Pilkada Jabar sebelumnya.

Hasil tersebut akan menjadi salah satu faktor untuk memutuskan soal penempatan kader untuk dicalonkan sebagai kepala daerah.

"Kalau di Jabar, Golkar pada pilkada yang lalu menang 60 persen adalah basisnya scientific. Golkar kemarin mendapat kenaikan di pileg, basisnya juga scientific. Jadi basis scientific ini Golkar tidak akan meninggalkan," kata Airlangga.

Disinggung soal Pilkada Jakarta, dia tak menjawab tegas apakah akan mengajukan kader Partai Golkar untuk diusung atau tidak.

Menteri koordinator bidang perekonomian itu hanya menyebut bahwa tetap akan membicarakannya dengan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

"Kita selalu mencalonkan bersama-sama. Karena Partai Golkar itu 'we are not walking alone, we are walking together' di Koalisi Indonesia Maju," pungkasnya.