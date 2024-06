Peluang Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Airlangga: Dia Sudah OTW, Anies Masih Bergerak Saja

ERA.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bicara soal peluang Ridwan Kamil maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Sambil berkelakar, dia menyebut baliho bertuliskan 'on the way' alias OTW sudah dipasang oleh mantan gubernur Jawa Barat itu.

Dia pun membandingkannya dengan Anies Baswedan yang juga bakal berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, mantan gubernur DKI itu masih bergerak di tempat saja.

"Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang 'On the Way to Jakarta'. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja," kata Airlangga sembari tertawa saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (17/6/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan, dalam pilkada mendatang, Partai Golkar tidak akan menjadikan siapapun menjadi korban politik.

"Tadi saya katakan, politik tidak ada korbannya. Jadi aman-aman saja," kata Airlangga.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu menambahkan, saat ini partainya akan terus melakukan evaluasi terhadap bakal calon yang akan dimajukan sebagai kepala daerah pada pilkada mendatang. Tak terkecuali Ridwan Kamil.

"Sesuai dengan apa yang kesepakatan, kami akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Kami tunggu survei juga," kata Airlangga.

Diketahui, meskipun belum resmi, sejumlah partai politik seperti PAN dan Gerindra mendorong Ridwan Kamil maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Sementara, sejumlah elite Partai Golkar menilai, Ridwan Kamil lebih cocok dan berpeluang menang jika maju di Pilkada Jawa Barat.

"Kalau Golkar sampai saat ini kami menganggap bahwa Ridwan Kamil itu lebih baik di Jawa Barat," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Minggu (16/6)

Alasannya, RK sudah terbukti mampu memimpin Jabar selama lima tahun pada periode 2018-2023. Selain itu, masih ada beberapa program kerja RK saat menjabat sebagai gubernur Jawa Barat yang perlu dilanjutkan.

Partai Golkar mengklaim, masyarakat Jawa Barat pun masih menginginkan RK kembali memimpin. Terbukti dari sejumlah hasil survei yang menunjukan elektabilitas RK unggul di Jawa Barat.

"Ada beberapa program yang masih harus dilanjutkan, dan itu diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat. Makanya saat di survei masih paling tinggi, karena masyarakat Jawa Barar masih mengharapkan Ridwan Kamil di Jawa Barat," ucap Doli.