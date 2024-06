Akan Jadi Duta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Finalis Abang None Jakarta Pusat 2024 Eksplorasi Destinasi Wisata

ERA.id - Sebanyak 30 orang Finalis Abang None Jakarta Pusat 2024 mengikuti outbound dan vibrant facilitation pada Sabtu dan Minggu, 15-16 Juni 2024. Kegiatan ini secara khusus dirancang sebagai sesi pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan untuk mempersiapkan para Finalis Abang None Jakarta Pusat 2024 menjalankan tugas sebagai duta pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta Pusat ke depannya.

Kegiatan yang mengangkat tema “It’s Always Sunny in Central Jakarta” dipersiapkan agar 30 Finalis Abang None Jakarta Pusat 2024 dapat bekerja sama mengeksplorasi destinasi wisata unggulan di wilayah Jakarta Pusat dan menyusun strategi promosi yang tepat serta efektif untuk mengangkat serta memperkenalkan berbagai destinasi wisata tersebut. Destinasi wisata yang menjadi target dalam kegiatan kali ini antara lain, Museum Prasasti. Monumen Nasional, Patung Arjuna Wijaya, Sarinah, Gedung Joang 45, Taman Ismail Marzuki, serta Bundaran HI.

Pada siang harinya, para Finalis Abang None Jakarta Pusat 2024 berkumpul kembali di Taman Menteng, Jakarta Pusat untuk mengikuti sesi Team & Capacity Building yang dipandu oleh fasilitator outbound profesional. Hadir dalam kesempatan ini Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi (Sudin Parekraf) Jakarta Pusat, Wiwik Satriani yang turut memberikan arahan dan motivasi kepada para finalis.

Berikutnya kegiatan Finalis Abang None Jakarta Pusat 2024 dilanjutkan di Merlynn Park Hotel Jakarta yang merupakan official hotel partner Pemilihan Abang None Jakarta Pusat 2024. Sebelum kegiatan hari pertama ditutup dengan malam renungan yang diadakan di area rooftop Merlynn Park Hotel dengan city view Jakarta Pusat, Vita Datau dari Indonesia Gastronomy Network memberikan pembekalan materi tentang gastronomi.

Keesokan harinya pada minggu 16 Juni 2024, Finalis Abang None Jakarta Pusat 2024 mengikuti Vibrant Facilitation yang dibawakan langsung oleh founder INSPIRIT Dani Moenggoro dan Dian Purbasari serta graphic recorder, Deny Rodendo. Pada sesi Vibrant Facilitation ini, Finalis Abang None Jakarta Pusat 2024 diajak untuk membangkitkan antusiasme dan bersama – sama menggali potensi diri serta untuk berkontribusi positif terhadap Jakarta khususnya Jakarta Pusat.

Rangkaian kegiatan Pemilihan Abang None Jakarta Pusat 2024 masih berlanjut sampai dengan puncaknya di tanggal 12 Juli 2024 yang akan datang. Saat ini para finalis sedang mengikuti karantina sebagai sarana pembekalan materi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai duta pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta Pusat.