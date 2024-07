Jokowi Berikan Golden Visa Pertama untuk Shin Tae-yong

ERA.id - Presiden Joko Widodo meluncurkan Golden Visa yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi memberikan akses Golden Visa perdana untuk pelatih sepak bola Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa Golden Visa bisa menjadi pintu masuk bagi Indonesia menarik investor hingga global talent untuk berkarya di Tanah Air.

"Hari ini kita akan luncurkan layanan Golden Visa untuk memberikan kemudahan kepada para WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita, Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, Golden Visa merupakan layanan baru pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

Terdapat sejumlah layanan yang dapat dinikmati, antara lain yaitu Individual Investor- Individual Investor; Individual Investor - Not Individual Investor; Corporate Investors; Diaspora (WNA ex WNI); Diaspora (ex Indonesia); Second Home; Globat Talent; Personage; dan Silver Hair.