Erina Bakal Jalani S2 di Luar Negeri, Kaesang: Saya Sudah Pasti Temani Istri

ERA.id - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memastikan, dirinya bakal mendampingi sang istri, Erina Gudono untuk menempuh program S2 Master of Science di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Erina akan memulai pendidikannya pada Agustus 2024.

Hal ini Kaesang sampaikan saat ditanya soal sikapnya yang bakal memilih menemani Erina atau tetap mengikuti tahapan Pilkada Serentak 2024 yang digelar mulai akhir Agustus 2024. Diketahui, sosok putra bungsu Presiden Joko Widodo ini digadang-gadang layak untuk maju dalam Pilgub Jakarta dan Jawa Tengah.

"Saya sudah pasti menemani istri saya," kata Kaesang usai memberikan 15 surat rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah di Gaskan Mini Soccer, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, Kaesang tak menjelaskan lebih rinci apakah pilihannya ini menjadi sinyal bahwa dirinya tidak akan ikut berkompetisi di Pilkada. Apalagi dirinya sudah menyatakan dukungan terhadap Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi untuk maju sebagai cagub di Pilkada Jateng.

Sebelumnya, Kaesang juga telah mengungkapkan rasa bangganya terhadap sang istri yang diterima di kampus bergengsi di dunia. Hal itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya.

"Adekku sayang tercinta. Mas sangat bangga dan bahagia awal tahun ini adek diterima di School of Social & Practice di University of Pennsylvania, kampus ivy league tempat tokoh2 seperti Elon Musk, Warren Buffett, Donald Trump pernah sekolah," tulis Kaesang di Instagram @kaesangp.

Sebagai informasi, Erina diterima program S2 Master of Science di Fakultas Social Policy and Practice (SP2) dengan beasiswa parsial di University of Pennsylvania dan akan memulai studi pada Agustus 2024. Erina berencana untuk mengambil fokus studi di Non Governmental Organization/Non-profit Leadership pada Fakultas Social Policy & Practice.

Jurusan ini mewajibkan mahasiswanya melakukan program proyek selama satu tahun dengan beberapa organisasi seperti UN - UNESCO sebagai syarat kelulusan.

Adapun kampus yang berdiri sejak 1740 ini telah melahirkan alumni dengan nama-nama besar di dunia. Diantaranya, yakni pendiri Tesla Elon Musk, hingga mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

University of Pennsylvania adalah salah satu kampus terbaik di Amerika Serikat dan juga tergabung sebagai salah satu Ivy League atau kelompok perguruan tinggi prestisius di Negeri Paman Sam tersebut.

Diketahui, Erina pernah memenangkan 15 penghargaan nasional dan internasional bidang ekonomi dan bisnis, serta tercatat sebagai delegasi simulasi sidang UN (Harvard MUN) selama berkuliah S1 di Universitas Gajah Mada.

Ia juga mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta pada Puteri Indonesia 2022 dan aktif mengambil peran di komunitas sosial bidang pendidikan kaum marjinal selama 9 tahun terakhir.

Berkat pengalaman, pengetahuan dan minatnya yang tinggi di isu pendidikan dan kesejahteraan sosial tersebut, Erina berhasil diterima di program magister

Dalam proses persiapan pendaftaran S2, Erina Gudono terus belajar secara mandiri untuk tes Bahasa Inggris IELTS, mengikuti les akademik GMAT, dan membaca berbagai jurnal dan berita isu internasional selama lebih dari enam bulan.