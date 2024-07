Megawati Kirim Surat Dukung Kamala Harris di Pilpres AS: Biar Saya Enggak Kesepian

ERA.id - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mendukung calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris di Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS). Ketua Umum PDI Perjuangan itu bahan sampai berkirim surat.

Dia mengatakan, jika Kamala sampai terpilih, maka dia tak lagi kesepian. Sebab bakal ada perempuan yang menjadi presiden selain dirinya.

"Kamalla Haris itu saya senang. Ayo ibu-ibu dukung dia, saya dukung. Saya senang banget, kalau kamu nanti jadi (presiden), saya enggak kesepian," kata Megawati saat menjadi pembicara di acara Mukernas Perindo di iNews Tower, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya, perempuan yang menjadi presiden masih sangat jarang. Oleh karena itu, dia merasa senang jika ada perempuan yang maju sebagai kandidat.

"Saya kan nanya-nanya presiden wanita itu sapa wae ya, kayaknya enggak ada ya kan keren ni kalau Amerika perempuan, hore," ucap Megawati.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi langkah Joe Biden yang mundur dari gelanggang Pilpres AS. Menurutnya hal ini menunjukan adanya regenerasi kepemimpinan untuk calon muda.

"Saya ketawa masa Amerika katanya negara besar super power tidak ada regenerasi calonnya. Masa enggak anak muda gitu ya yang keren sopo. Itu kan artinya stuck loh, staknasi," ujar Megawati.

Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memutuskan untuk mundur dari pencalonan Presiden AS 2024. Hal tersebut ia umumkan dalam pencalonan di Pilpres AS pada Minggu (21/7) waktu Amerika.

"Rekan-rekan Demokrat,saya telah memutuskan untuk tidak menerima nominasi tersebut dan memfokuskan seluruh energi saya pada tugas saya sebagai presiden selama sisa masa jabatan saya," tulis Biden lewat akun X miliknya seperti yang dilihat ERA.

Biden saat ini mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk berlaga di Pilpres AS 2024. Kamala mengaku terhormat bisa menerima dorongan dari Biden. Dia memiliki tekad untuk mengalahkan Donald Trump dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden AS yang akan datang. Siapakah sosok Kamala Harris? Berikut ulasan singkat yang dilansir dari laman resmi White House (Gedung Putih) dan situs Direktori Biografi Kongres Amerika Serikat.