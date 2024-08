Tak Hadiri Pelantikan di Istana, Prabowo Ternyata Kunjungan Kerja ke Australia

ERA.id - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto tidak tampak dalam proses pelantikan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. Absennya Prabowo ternyata disebut sedang melakukan kunjungan kerja ke Australia.

"Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Australia, pada Senin," kata Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/8/2024).

Edwin mengatakan, Prabowo berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 09.56 WIB. "Dan diperkirakan tiba di Canberra sekitar pukul 19.25 waktu setempat," ujar dia.

Edwin menjelaskan, dalam kunjungan tersebut, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Australia. Belum dirinci apa saja yang akan dibahas pada pertemuan itu.

"Pada kunjungan kerja ini Menhan Prabowo diagendakan akan menemui Perdana Menteri Australia the Hon Anthony Albanese MP dan Deputy Prime Minister and Minister for Defence, the Hon Richard Marles MP di Australian Parliament House, Canberra," jelas Edwin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik sejumlah menteri dan kepala lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8). Pelantikan digelar pada pukul 09.30 WIB

Prosesi pelantikan diawali dengan membacakan Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Setelah itu, Jokowi mengambil sumpah jabatan menteri.

Adapun menteri yang dilantik adalah Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif; Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil; dan Angga Raka Prabowo menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) II.

Kemudian, Jokowi juga melantik pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan; Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional; dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggantikan Rizka Andalucia yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala BPOM.

Acara pelantikan tersebut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sejumlah kepala lembaga juga hadir, diantaranya yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani.

Selain itu hadir pula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkominfo Budi Arie, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Sebagai informasi, kabar Jokowi akan melakukan reshuffle sudah berhembus sejak dua pekan terakhir. Salah satu menteri yang bakal dicopot, yaitu Yasonna Laoly.