Ajak Jajaran Kabinet Merah Putih ke Akmil Magelang, Prabowo: Saya Tidak Maksud Militeristik

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tak bermaksud militeristik dengan menjak jajaran Kabinet Merah Putih retret ke Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari itu, menurutnya hal itu adalah ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan bahkan di perusahaan-perusahaan. Tujuannya, untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.

"Saya tidak bermaksud membuat anda militeristik, salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia," kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Dalam pengarahannya, Prabowo menyinggung sejumlah isu. Diantaranya, fokus dan komitmen kementerian dan lembaga untuk memberantas kemiskinan, pemberantasan korupsi, menjalankan program makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga swasembada energi.

"Saya di sini mengangkat sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara kita semua," katanya.

Saat sesi pengarahan, para menteri mengenkan pakaian kemeja warna putih. Sebelum sesi pengarahan, jajaran Kabinet Merah Putih melaksanakan baris berbaris di pagi hari.