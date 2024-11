Bukan Rp 15 Ribu, Prabowo Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp10 Ribu per Hari

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran makan bergizi gratis untuk anak dan ibu hamil menjadi Rp10 ribu per hari. Keputusan itu disampaikan usai rapat terbatas di Istana Presiden hari ini.

Dia mengakui, pemerintah awalnya ingin menetapkan biaya makan bergizi sebesar Rp15 ribu per hari. Namun, anggaran yang ada tidak memungkinkan, sehingga harus dipangkas.

"Program makan bergizi ini nanti rata-rata minumumnya, atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10 ribu per hari. Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin (cukup) Rp10 ribu," kata Prabowo dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

Meskipun hanya Rp10 ribu per hari, dia mengklaim cukup untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan memadai.

"Rp10 ribu, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo.

Dia mengatakan, jika melihat data keluarga menengah ke bawah, diperkirakan per keluarga memiliki tiga hingga empat orang anak. Artinya, dalam satu hari, masing-masing keluarga bisa mendapat bantuan Rp30-Rp40 ribu.

Adapun program makan bergizi ini merupkan tambahan untuk kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menambahkan, bantuan makan bergizi ditambah dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya sudah cukup memadai bagi masyarkat.

"Sebulan Rp2,7 juta (anggaran makan bergizi). Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini," pungkasnya.