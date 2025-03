Menteri PKP Bakal Ketemu Mendikdasmen Bahas Rencana 20 Ribu Rumah Subsidi bagi Guru

ERA.id - Dalam rencana pembangunan rumah subsidi bagi guru, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait akan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pekan depan.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3/2025), dikutip dari Antara.

Rumah subsidi untuk guru disebut akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Namun, Kementerian PKP belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk pembangunan rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah berencana akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3/2025).