BPOM Cabut Izin Edar 14 Produk Kosmetik, Ada Gendes Spray hingga Nunaca

ERA.id - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencabut izin edar 14 kosmetik wanita yang dipromosikan menggunakan klaim menyesatkan. 14 kosmetik itu termasuk merek Gendes.

Pencabutan izin edar itu dilakukan oleh BPOM lantaran tidak sesuai dengan norma kesusilaan, seperti mengencangkan payudara, membesarkan payudara, mengatasi keputihan, dan merapatkan organ intim wanita.

"Klaim seperti ini tidak sesuai dengan definisi kosmetik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik," kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dikutup Antara, Selasa (12/8/2025).

Dalam peraturan tersebut, kata Taruna, dinyatakan bahwa kosmetik merupakan produk yang digunakan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau menjaga kondisi tubuh tetap baik.

"BPOM telah menindaklanjuti temuan ini dengan mencabut izin edar produk. BPOM juga telah menginstruksikan pelaku usaha untuk menarik dan memusnahkan produk yang tidak sesuai dari peredaran, serta menghentikan seluruh bentuk promosi di berbagai media," tegasnya.

Adapun 14 produk itu sebagai berikut:

1. VERBA Breast G

2. VERBA Xtrass

3. SKINLYFE Albus Breast Oil

4. QIUSKIN QUIN’S Breast Serum

5. VIOLLA Breast Gel Serum

6. PHERINI Breast Care Serum

7. NUNACA SKINCARE Nunaca Breast Serum

8. PRISA Bust Fit Secret Serum

9. PRISA Wonder Bust Cream (NA18220101929)

10. PRISA Wonder Bust Cream (NA18220106468)

11. PRISA Wonder Bust Cream (NA18220107607)

12. SMART BREAST Breast Luxury Oil

13. GENDES Spray With Vanilla

13. GENDES Aromatic Feminine Wash Foam Vanilla

Lalu, kata Taruna, promosi kosmetik dengan klaim di luar fungsi yang telah ditetapkan, termasuk yang melanggar norma kesusilaan, merupakan tindakan yang menyesatkan dan berpotensi merugikan konsumen.

"Selain memberikan harapan manfaat yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, penggunaan produk pada area tubuh yang sensitif, seperti payudara dan organ intim wanita, juga berisiko menimbulkan dampak kesehatan, termasuk iritasi kulit dan reaksi alergi," tuturnya.

Dia menegaskan kepada seluruh pelaku usaha kosmetik agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam iklan atau promosi produk.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan masyarakat tidak mudah tergiur dengan klaim berlebihan dan menyesatkan dari suatu produk kosmetik, terlebih jika klaim mengarah pada pelanggaran norma kesusilaan.

"BPOM mengharapkan masyarakat dapat memahami manfaat penggunaan kosmetik. Pastikan legalitas serta kebenaran informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli kosmetik, baik melalui platform online maupun gerai fisik," pungkasnya.