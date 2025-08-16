Komjen Dedi Prasetyo Jadi Wakapolri yang Baru

ERA.id - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melantik Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan pelantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri telah tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025, yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol. Anwar.

"Pada saat yang sama, Komjen Pol. Dedi juga secara resmi menyerahkan jabatan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri kepada Kapolri," kata Irjen Pol. Sandi, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Selain menjalani pelantikan, ia menjelaskan Dedi menyampaikan kesiapan penuh untuk mendukung Kapolri dalam menjalankan tugas-tugas institusi kepolisian.

Menurutnya, Wakapolri berkomitmen untuk mendukung penuh kebijakan Kapolri, terutama dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI melalui program Astacita agar segera dapat diwujudkan bagi masyarakat dengan semaksimal mungkin.

Adapun prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Markas Besar (Mabes) Polri, yang dihadiri seluruh pejabat utama Mabes Polri.

Sebelumnya, Kapolri telah menunjuk Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri baru untuk menggantikan Komjen Pol. Ahmad Dofiri yang memasuki masa pensiun pada Juni lalu.

Dengan naiknya jenderal polisi bintang tiga itu menjadi Wakapolri, maka posisi Irwasum Polri yang kosong akan diisi oleh Komjen Pol. Wahyu Widada, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri.

Lalu, posisi Kabareskrim Polri akan digantikan oleh Komjen Pol. Syahardiantono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Sedangkan posisi Kabaintelkam Polri yang ditinggalkan, akan diisi oleh Komjen Pol. Akhmad Wiyagus yang sebelumnya menduduki posisi Astamaops Kapolri.

Secara keseluruhan dalam mutasi terbaru di lingkungan Polri, terdapat total sebanyak 61 personel yang dimutasi.