Terjaring OTT KPK Kasus Pemerasan, Wamenaker Immanuel Ebenezer Punya Harta Rp17 Miliar

ERA.id - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat mempunyai harta sebesar Rp17 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Periodik 2024.

Dalam LHKPN-nya, Wamenaker Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, mencantumkan memiliki tanah dan bangunan dengan nilai total Rp12.145.000.000, yang terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan seluas 83 meter persegi/83 meter persegi di Depok yang berasal dari hasil sendiri senilai Rp700.000.000.

2. Tanah dan bangunan seluas 160 meter persegi/160 meter persegi di Depok yang berasal dari hasil sendiri senilai Rp1.500.000.000.

3. Tanah dan bangunan seluas 137 meter persegi/274 meter persegi di Depok yang berasal dari hasil sendiri senilai Rp1.700.000.000.

4. Tanah seluas 3090 meter persegi di Bogor, yang berasal dari hasil sendiri senilai Rp1.545.000.000.

5. Tanah dan bangunan seluas seluas 2260 meter persegi/500 meter persegi di Depok, yang berasal dari hasil sendiri senilai Rp6.700.000.000.

Kemudian alat transportasi dan mesin dengan nilai total Rp3.336.000.000 yang terdiri dari:

1. Mitsubishi Pajero Tahun 2020, yang berasal dari hasil sendiri senilai Rp500.000.000.

2. Kia Picanto Tahun 2015, yang berasal dari hasil sendiri senilai Rp90.000.000.

3. Yamaha NMAX Tahun 2015, yang berasal dari hasil sendiri senilai Rp16.000.000.

4. Toyota Fortuner Tahun 2022, yang berasal dari hasil sendiri senilai Rp430.000.000.

5. Toyota Land Cruiser 300 VX Tahun 2023, yang berasal dari hasil sendiri senilai Rp2.300.000.000.

Dalam LHKPN tersebut, Noel mencantumkan memiliki Harta Bergerak Lainnya dengan nilai Rp109.500.000 dan kas atau setara kas senilai Rp2.029.760.877.

Melalui LHKPN tersebut, Noel menyatakan tidak mempunyai surat berharga dan juga tidak mempunyai hutang.

Berdasarkan rincian di atas, nilai total kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer adalah Rp17.620.260.877.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Fitroh mengatakan dugaan pemerasan tersebut dilakukan Wamenaker Immanuel Ebenezer terhadap sejumlah perusahaan.

Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker ​​​​​​​Immanuel Ebenezer dikonfirmasi oleh Fitroh.

Ia mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker Immanuel Ebenezer.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. (Ant)