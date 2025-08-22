Menteri LH Hanif Faisol Minta Polri Usut Tuntas Kasus Kekerasan 8 Jurnalis di Serang

ERA.id - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendesak Polri mengungkap aktor intelektual dalam aksi kekerasan terhadap delapan jurnalis yang terjadi saat meliput tim Kementerian LH melakukan sidak di pabrik PT Genesis Regeneration Smelting, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (21/8).

Hanif menegaskan tidak boleh ada pihak yang menghalangi kerja jurnalistik, terutama dalam mengungkap informasi publik.

"Kami sangat prihatin dan menyesalkan perbuatan seperti ini," kata Hanif saat bertemu dengan jurnalis korban intimidasi dan kekerasan di Kota Serang, Jumat.

Ia menegaskan institusinya telah mengirim surat resmi kepada pihak kepolisian, mulai polres hingga Kapolri, agar menindaklanjuti kasus intimidasi dan pengeroyokan jurnalis yang terjadi saat peliputan sidak dugaan pencemaran lingkungan di PT Genesis Regeneration Smelting, Kabupaten Serang.

"Kami merasa sangat keberatan dan akan mengawal proses ini," ujarnya.

Hanif menduga pelaku di lapangan tidak bertindak sendiri. "Kami meyakini karyawan tidak akan berani melakukan penganiayaan tanpa instruksi atasan. Pimpinan perusahaan PT Genesis harus bertanggung jawab," katanya menegaskan.

Ia juga menyatakan seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung Kementerian Lingkungan Hidup. "Biaya pengobatan bebankan kepada kami," katanya.

Hanif menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh tindakan premanisme. "Siapa pun orangnya, kita lawan, karena tanggung jawab kami kepada rakyat lebih besar," ujarnya.

Ia mengajak jurnalis dan masyarakat untuk terus memberikan informasi terkait perbaikan lingkungan.

"Kami tidak akan pernah takut, tidak akan gentar untuk mengembalikan amanah rakyat, amanah Pak Presiden terkait perbaikan lingkungan. Teruslah bekerja, teruslah berbuat lebih baik," ucapnya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Serang Raya Engkos Kosasih mengapresiasi langkah yang dilakukan Menteri LH tersebut.

"Ini merupakan bentuk penghargaan bagi wartawan yang menjadi korban pengeroyokan. Apalagi Pak Hanif berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas," katanya.