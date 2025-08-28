Prabowo: Tatar Bupati di Kamp Tentara, Bukan di Hotel Bintang Lima!

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto meminta para bupati untuk melakukan pelatihan di kamp tentara. Ia meminta penataran itu tidak dilakukan di hotel bintang lima.

"Tatar para bupati di kamp tentara. Kalau perlu jangan di hotel bintang lima," katanya, dikutip Antara, Kamis (28/8/2025).

Kepala Negara menyebut sekitar 80 persen bupati di Indonesia masih berstatus baru sehingga perlu belajar cepat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ia juga mengarahkan agar para bupati tidak sungkan meminta bantuan maupun arahan dari pemerintah pusat, termasuk kepada Menteri Dalam Negeri untuk menghadapi persoalan di tengah masyarakat.

Selain itu, Prabowo juga bersedia mengalokasikan anggaran pemerintah untuk membantu merealisasikan program pelatihan kepala daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa sekitar 80 persen kepala daerah hasil Pilkada terakhir merupakan wajah baru tanpa pengalaman memimpin, sehingga dinilai membutuhkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dari total 548 kepala daerah yang telah dilantik hingga Februari 2025, hanya 20 persen yang memiliki pengalaman menjabat di tingkat eksekutif daerah.