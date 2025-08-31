Semakin Beragam Fitur, BRImo Sediakan Akses Berbagai Voucher dari Ratusan Merchant Ternama

ERA.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat kapabilitas layanan digital melalui optimalisasi aplikasi mobile banking BRImo sebagai platform transaksi yang adaptif terhadap dinamika gaya hidup dan kebutuhan nasabah. Inovasi yang dihadirkan mencakup peningkatan proses registrasi akun, perluasan layanan gaya hidup, serta penyederhanaan akses pembayaran berbasis QRIS, dengan fokus utama pada kemudahan, kecepatan, dan relevansi layanan.

Penyempurnaan proses registrasi pengguna menjadi salah satu prioritas dalam pembaruan versi terbaru BRImo. Melalui penguatan sistem eKYC dan penyederhanaan tahapan onboarding, proses pembukaan akun kini dapat dilakukan dalam hitungan menit tanpa perlu mengunjungi unit kerja BRI. Peningkatan ini tidak hanya mempercepat akuisisi pengguna baru, tetapi juga memperkuat posisi BRImo sebagai platform digital yang inklusif dan efisien dalam menjangkau segmen nasabah yang lebih luas.

Pengembangan layanan gaya hidup turut diperluas melalui peluncuran fitur Voucher Lifestyle hasil kolaborasi dengan Ultra Voucher. Fitur ini memungkinkan nasabah mengakses berbagai voucher dan gift card dari ratusan merchant ternama di sektor makanan dan minuman, fashion, permainan digital, langganan aplikasi, serta kebutuhan harian. Inisiatif ini mencerminkan komitmen BRI untuk menghadirkan pengalaman digital yang tidak hanya transaksional, tetapi juga kontekstual terhadap pola konsumsi masyarakat urban.

BRImo juga menghadirkan pembaruan pada ekosistem pembayaran digital melalui simplifikasi menu QRIS yang kini lebih ringkas dan intuitif. Seluruh fitur pembayaran QRIS seperti QR Bayar, QR Transfer, serta QRIS Tap dapat diakses terintegrasi dalam satu menu. Selain itu, BRImo telah memungkinkan transaksi QRIS menggunakan sumber dana dari Kartu Kredit BRI, memberikan fleksibilitas lebih tinggi bagi nasabah dalam memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Direktur Information Technology BRI Saladin Dharma Nugraha Effendi menyampaikan bahwa pengembangan BRImo sebagai super apps tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga mencerminkan kesiapan BRI dalam mengelola pertumbuhan layanan digital secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa strategi pengembangan dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan aspek fungsionalitas, stabilitas sistem, dan pengalaman pengguna.

“Keberhasilan mobile banking ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan pengguna secara presisi, menjaga stabilitas performa, dan mempertahankan kualitas layanan. Pengembangan BRImo dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh fungsi berjalan optimal dalam setiap proses transaksi. BRImo adalah elemen sentral dalam strategi digital BRI untuk memperluas inklusi keuangan, memperkuat integrasi layanan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara berkelanjutan,” ujarnya.

Upaya penguatan BRImo juga diarahkan pada peningkatan efektivitas pemanfaatan fitur oleh nasabah, yang tercermin melalui indikator Feature Per Customer (FPC). Selain itu, penguatan sistem keamanan dan perlindungan pengguna terus menjadi fokus utama, memastikan bahwa seluruh transaksi dapat dilakukan dengan tingkat kenyamanan dan kepercayaan yang tinggi. Komitmen ini menjadi bagian dari positioning BRI institusi perbankan yang senantiasa adaptif dengan preferensi dan gaya hidup nasabah.

BRImo mencatat pertumbuhan impresif dengan total pengguna mencapai 42,7 juta user hingga akhir Juni 2025. Jumlah tersebut meningkat 7,5 juta user dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau setara dengan pertumbuhan 21,2% secara year-on-year. Di tengah akselerasi digitalisasi, BRImo menjadi kanal utama layanan keuangan digital BRI yang menyediakan fitur lengkap dan terintegrasi, mencakup pembayaran QRIS, transfer antarbank, serta pembelian produk investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan reksa dana.