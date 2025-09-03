Menperin Sebut Apple Belum Ajukan Izin Penjualan iPhone 17

ERA.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan perusahaan teknologi, Apple, belum mengajukan izin untuk penjualan iPhone seri terbaru atau iPhone 17 di Indonesia.

"Kemarin (iPhone) 16, berarti belum, (iPhone 17) belum ada pengajuan," ujar Agus, dikutip Antara, Rabu (3/9/2025).

Agus mengatakan bahwa investasi Apple masih berjalan seperti kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satu yang sudah berjalan adalah Apple Developer Academy BINUS Bali, yang diluncurkan pada Kamis (28/8).

Selain itu, Apple Software Indonesia and Technology Institute, dan Apple Professional Developer Academy.

Terkait dengan investasi, Agus juga memastikan bahwa kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Apple tetap berjalan.

"Kalau untuk investasi, tetap jalan, semuanya masih on the right track untuk investasi-investasi," imbuhnya.

Diketahui, Apple berkomitmen untuk meningkatkan nilai investasi di Indonesia. Pabrik vendor Apple sudah mulai dibangun di Batam, di mana vendor itu akan menyuplai 65 persen kebutuhan AirTag di seluruh dunia.

Investasi itu bernilai 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp16 triliun, dengan potensi penciptaan lapangan kerja hingga 2.000 orang. Investasi itu akan terus didorong hingga bisa mencapai 10 miliar dolar AS. Adapun pabrik vendor itu ditargetkan rampung pada awal 2026.

Dalam satu produk ponsel Apple terdapat ratusan vendor dan saat ini terdapat puluhan vendor Apple yang sudah berinvestasi di sejumlah negara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam.

Masuknya investasi vendor Apple ke Indonesia dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk menjadi bagian dari rantai pasok global (global value chain).

Selain itu masuk investasi vendor Apple ke Indonesia juga dapat menjadi peluang untuk menarik para investor Amerika Serikat lainnya baik vendor Apple lainnya maupun perusahaan di luar itu.