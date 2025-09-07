Usai Viral dan Dikritik, Raja Juli Ngaku Tak Kenal Azis Wellang

ERA.id - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menanggapi foto viral yang memperlihatkan dirinya bermain domino dengan tersangka pembalakan liar. Raja mengaku tidak kenal dengan Azis Wellang.

Dalam pernyataannya, Raja mengaku mulanya ia ingin bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding. Namun menjelang malam, ia diminta ikut bermain domino tanpa mengenal siapa saja yang terlibat.

"Mas Menteri Karding dan saya diajak ikut main. Setelah 2 kali “putaran,” saya pamit pulang kepada Mas Menteri Karding dan banyak orang yang ada di ruang tamu tersebut," tulisnya, dikutip Minggu (7/9/2025).

"⁠Saya tidak kenal dengan dua pemain lainnya. Tidak ada juga pembicaraan soal kasus apapun pada saat itu," sambungnya.

Lalu, kata Raja, ia baru mengetahui identitas dua orang yang bermain domino bersamanya dan Karding setelah viral di media sosial. Ia pun terkejut begitu mengetahui orang tersebut adalah Azis Wellang, pelaku pembalakan liar.

"Bagi saya tidak ada sedikitpun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Saya akan tegakan hukum setegas-tegasnya kepada pembalak liar tanpa pandang bulu," tegasnya.

Sebelumnya viral di media social foto Raja Juli Antoni dan Abdul Kadir Karding asyik bermain domino bersama Azis Wellang, pelaku pembalakan liar. Foto itu pun menuai kemarahan public lantaran Raja Juli merupakan Menteri Kehutanan.