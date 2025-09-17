Ragu Tiga Pemuda Hilang Saat Demo Ricuh Agustus, Menteri Pigai: Mungkin Sembunyi

ERA.id - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) telah menurunkan tim untuk mencari Bima Permana Putra, Muhammad Farhan Hamid, dan Reno Syaputradewo yang dilaporkan hilang pascademonstrasi pada akhir Agustus 2025.

"Saya sudah turunkan tiga tim, mereka yang berkomunikasi dengan keluarga orang yang hilang ini," ujar Menteri HAM Natalius Pigai, Selasa kemarin.

Selain berkomunikasi dengan keluarga, Pigai menuturkan timnya juga mengecek ke Polres maupun Polda dengan tempat hilangnya ketiga orang itu.

Dia berharap dari penurunan tim tersebut, akan terdapat laporan paling lambat selama satu minggu, mengenai perkembangan ketiga orang yang hilang.

Namun demikian, dirinya mengatakan sebenarnya terlalu cepat menyimpulkan ketiga orang tersebut hilang, apalagi jika belum dilakukan pemprofilan (profiling) mengenai peran orang-orang itu dalam demonstrasi pada akhir Agustus lalu.

Pasalnya, menurut Pigai, terdapat pula kemungkinan ketiga orang tersebut bersembunyi karena panik setelah adanya kerusuhan pascademo. "Jadi kita tunggu saja, tapi kami tetap terus berjuang. Mari kita berdoa yang bersangkutan kembali ke rumah," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wira Satya Triputra mengungkapkan tiga orang yang dilaporkan hilang pascaaksi unjuk rasa telah diketahui pihaknya melalui media sosial.

Oleh karena itu, kata Wira, Polda Metro Jaya telah membentuk posko pengaduan orang hilang di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Kami sudah mendapatkan informasi tersebut dari media sosial juga. Tentunya kami dari Polda Metro saat ini sudah membuat posko pengaduan orang hilang di Aula Satiaha Prabu, Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya," kata Wira menjawab pers di Jakarta, Senin (15/9) malam.

Kendati demikian, kata Wira, belum ada laporan resmi ke pihaknya terkait tiga orang yang dilaporkan hilang tersebut.

"Kalau laporan sampai sejauh ini, untuk laporan offline, maksudnya orang datang, belum ada yang datang. Kemudian secara WA juga banyak hanya mengucapkan terima kasih sudah dibentuk posko, tapi secara detail untuk laporan, melaporkan bahwa orang hilang, belum ada," ujar Wira.

Pihaknya telah membentuk tim gabungan pencarian orang hilang.