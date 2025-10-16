Momen Bankir Tolak Niat Prabowo Hapus Utang UMKM karena Dianggap Bukan Contoh Baik

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap kebijakan penghapusan utang lama bagi petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sempat ditolak pimpinan perbankan.

Meski begitu, Prabowo tetap menjelaskan kebijakan itu lahir dari pertimbangan kemanusiaan yang realistis di lapangan.

"Tentu saja ada sebagian bankir konservatif yang mengatakan, tidak bisa, Pak. Jika kita hapus, apa contoh yang akan kita berikan bagi peminjam lain?” kata dia mengutip percakapannya dengan pimpinan perbankan di Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu malam.

Ia menjelaskan alasan di balik kebijakan penghapusan utang lama bagi petani kecil dan pelaku usaha mikro yang sudah menunggak puluhan tahun.

"Saya katakan kepada mereka (pimpinan bank) orang-orang ini sudah 25 tahun tidak mampu membayar karena cuaca buruk, bencana alam, dan berbagai sebab lainnya. Tidak mungkin mereka bisa melunasi," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia menceritakan kebijakan tersebut berawal dari banyak keluhan petani dan pelaku usaha kecil yang tidak lagi bisa memperoleh pinjaman baru karena masih memiliki catatan utang lama di bank.

“Banyak dari mereka datang kepada saya dan berkata, Pak, kami tidak bisa mendapat pinjaman baru karena utang 25 tahun lalu masih tercatat di buku bank,’” ujar Prabowo.

Dari hasil pertemuan dengan pimpinan bank untuk berdiskusi, katanya, terungkap bahwa sebagian besar utang lama tersebut sebenarnya sudah dihapus buku oleh pihak bank, akan tetapi masih membebani masyarakat secara administratif.

“Setelah 25 tahun, kebanyakan utang itu sebenarnya sudah tidak lagi aktif di buku bank. Tapi tetap tercatat, sehingga rakyat kecil tidak bisa mulai lagi dari nol,” katanya.

Ia menilai kebijakan penghapusan utang tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan kesempatan baru bagi petani dan pelaku usaha kecil agar bisa kembali produktif.

Kebijakan ini, menurut dia, bukan sekadar soal ekonomi melainkan bentuk keberpihakan terhadap mereka yang selama ini terjebak dalam beban utang yang tak berkesudahan.

Kebijakan penghapusan utang lama bagi petani kecil dan pelaku usaha mikro yang diungkap Presiden Prabowo didasari atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM.

Aturan yang ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024 itu, mencakup penghapusan tagihan macet bagi pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, hingga UMKM kreatif seperti kuliner dan busana.