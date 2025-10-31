Diisukan Masuk PAN, Purbaya Beri Jawaban Menohok: Saya Enggak Tertarik Politik

ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku dirinya tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik. Purbaya menekankan ia hanya ingin kerja tanpa campur tangan politik.

Pernyataan ini disampaikan oleh Purbaya menjawab pertanyaan awak media soal dirinya jika ditawarkan menjadi kader PAN.

"Saya enggak tertarik politik. Saya mau kerja aja," kata Purbaya, dikutip Antara, Jumat (31/10/2025).

Saat ditanya lebih lanjut soal elektabilitasnya yang tinggi, Purbaya kembali menjawab normatif soal dirinya yang tidak tertarik bergabung ke politik.

"Saya enggak tertarik politik, Mas," tegasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengakui elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup tinggi, tapi sosok tersebut belum tentu mau untuk terjun ke dunia politik.

Dia menilai Purbaya adalah profesional di bidang keuangan yang sekarang masuk ke birokrasi untuk mengurusi masalah perbendaharaan negara.

Sejauh ini, dia pun belum melihat Purbaya memiliki maksud dan tujuan untuk lari ke ranah politik.

"Apakah kemudian Pak Purbaya itu menjadi salah satu calon besutan dari PAN untuk kita tarik ke PAN? Ya, belum tentu Pak Purbaya-nya juga mau," kata Eddy.

Berdasarkan data sebuah lembaga survei, Purbaya sudah melampaui popularitas di atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sebelumnya kokoh berada di tangga media darling-nya publik.

Lembaga survei IndexPolitica merilis 10 nama tokoh yang masuk ke dalam daftar teratas potensial untuk posisi Wakil Presiden.

Purbaya menduduki peringkat pertama dengan hasil 28,65 persen, Dedi Mulyadi 20,15 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 15,75 persen, dan Gibran Rakabuming Raka 12,35 persen.

Selain itu, IndexPolitica juga mencatat sebanyak 83,5 persen masyarakat yang disurvei merasa puas atas kinerja pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam setahun terakhir.

Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif.