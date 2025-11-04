Jonan Siap Gabung Pemerintah kalau Diminta Prabowo

ERA.id - Mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan siap kembali mengabdi jika diminta oleh Presiden Prabowo Subianto, meski dalam pertemuannya selama 2 jam di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin, belum ada tawaran.

"Kalau sebagai warga negara, kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap, kalau mampu. Kalau saya mampu sih ya. Itu aja sih. ya tergantung yang ngasih tugas," katanya.

Dalam pertemuannya dengan Prabowo, ia menyebut belum ada tawaran penugasan apa pun dari Kepala Negara. Jonan mengatakan, pertemuannya dengan Presiden murni bersifat diskusi.

“Enggak ada tawaran. Ini cuma diskusi,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan kesediaannya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai warga negara, bukan karena ada pembicaraan khusus mengenai jabatan atau penugasan.

Jonan sebelumnya bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang difasilitasi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, membahas berbagai isu pembangunan nasional hingga program kerakyatan.

Nama Jonan melambung saat menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) periode 2009 hingga 2014. Di bawah kepemimpinannya, PT KAI bertransformasi memperbaiki layanan publik dan manajemen operasional hingga mengubah wajah transportasi kereta api Indonesia menjadi lebih baik.

Keberhasilan tersebut membawanya ke kursi pemerintahan sebagai Menteri Perhubungan (2014-2016), dan kemudian sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari tahun 2016 hingga 2019, sebelum akhirnya kembali aktif sebagai komisaris di berbagai perusahaan swasta terkemuka.