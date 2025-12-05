Tutup Pintu Bantuan Bencana Sumatera dari Negara Asing, Menlu Sugiono: Belum Membutuhkan

ERA.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkap masih menutup pintu terhadap negara asing yang ingin memberi bantuan atas bencana di Sumatera. Sugiono menekankan saat ini pemerintah Indonesia belum memerlukan bantuan tersebut.

"Saat ini kita belum membutuhkan," ujar Menlu Sugiono saat ditemui di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).

Namun demikian, Menlu Sugiono menekankan sejumlah negara asing sudah menyatakan keinginan untuk memberi bantuan kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya, sejuah ini pemerintah Indonesia masih bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.

"Sampai kita merasa kita membutuhkan bantuan. Tapi saya kira kita dengan semua kekuatan, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah upaya bersama, saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

Diketahui Kementerian Luar Negeri RI bersama para diplomat seluruh dunia mengumpulkan dana untuk memberi bantuan kepada korban bencana di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan itu diserahkan langsung ke BNPB dengan total 16 ton.