Momen Anggota DPR Semprot Menhut Raja Juli, Disebut Tak Konsisten hingga Diminta Mundur

ERA.id - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, secara blak-blakan meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya. Usman menyebut Raja Juli tidak pantas duduk di kursi Menteri Kehutanan.

Momen Usman Husni mendesak Raja Juli mundur itu terjadi selama Rapat Kerja Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Kamis (4/12/2025). Selama rapat, Usman Husin kesal dengan pemaparan Raja Juli yang dinilai tidak jelas.

"Pak Menteri saya to the poin aja tadi di dalam paparannya Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus kasihan korban jiwa di sana," ujar Usman.

Usman lantas melabeli Raja Juli Antoni sebagai orang yang tidak punya hati Nurani terhadap bencana yang sedang terjadi di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia kemudian mendikte Raja Juli yang seharusnya mulai menghentikan izin penebangan pohon di wilayah Sumatera dan lainnya.

"Pak Menteri lihat gak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua distop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya pohon yang dua meter bisa tumbuh Kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri, Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu," tegasnya.

Teguran keras Usman tidak berhenti sampai di situ saja. Usman dengan berani meminta agar Raja Juli mundur dari kursi jabatannya sebagai Menteri Kehutanan.

"Pak Menteri kalau Pak Menteri enggak mampu mundur aja, Pak Menteri enggak paham tentang kehutanan," katanya.

Desakan mundur itu bukan hanya sebatas ucapan saja, Usman lantas memberikan penjelasan sekaligus alasan dirinya meminta Raja Juli mundur. Menurutnya, pernyataan Raja Juli tidak konsisten dengan tindakannya sendiri.

Raja Juli tercatat memberikan izin di wilayah Tapanuli Selatan pada 30 November 2025. Padahal saat itu, Bupati setempat telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak. Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua," ujarnya.

Lebih lanjut, Usman meminta agar Raja Juli saat ini fokus penanganan di tiga provinsi terdampak. Ia meminta agar Kementerian Kehutanan Kembali menanam pohon yang sudah habis digunduli.

"Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu," pungkasnya.