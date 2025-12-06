Saat Dua Elite Saling Puji di HUT Golkar: Prabowo Semringah, Bahlil Tertawa Tepuk Paha

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, saling memuji dalam Peringatan HUT Ke-61 Partai Golkar.

Dua elite ini juga menunjukkan rasa senangnya dalam momen tersebut. Pertama ditampilkan Prabowo saat berpidato di depan hadirin. Dia memuji Bahlil yang pandai menarik hatinya, karena memutar video saat Prabowo masih menjadi kader di partai berlambang pohon beringin itu.

"Karena memang saya belajar politik di Partai Golkar. Beliau memang pintar menarik hati ya. Video yang dikasih lihat video aku pakai jaket kuning," kata Prabowo di HUT Partai Golkar yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Jumat malam.

Mendengar ucapan itu, Bahlil tertawa di kursinya, sambil menepukkan tangan ke pahanya.

Prabowo pun merasa semakin kagum dengan Bahlil, saat video sang ayah, Soemitro Djojohadikoesoemo, sebagai Menteri Perdagangan dan Industri era Presiden Ke-2 RI Soeharto, diputar.

Dalam narasi video itu, disebutkan bahwa Presiden Ke-2 RI Soeharto membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi, dengan dibantu oleh pakar yang mumpuni terutama Soemitro Djojohadikoesoemo yang kala itu juga menjadi salah satu penasihat ekonomi Soeharto.

Melihat video sang ayah yang tengah memakai jas itu diputar, Presiden Prabowo tampak tersenyum dari kursinya. "Taruh lagi fotonya almarhum Bapak saya. Waduh, tambah jatuh hati. Kau memang pintar sekali. Tapi tidak, saya terus terang saja saya merasa nyaman di sini. Dari aku masuk, aku lihat muka-muka kawan saya semua di sini, kawan dan senior semua di sini," kata Prabowo.

Prabowo diketahui memang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar. Namun pada 2008, Prabowo mengundurkan diri dan mendirikan Partai Gerindra. Hingga kini, Prabowo juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.