Densus 88 Tangkap 7 Teroris Saat Natal dan Tahun Baru

ERA.id - Densus 88 Antiteror Polri menangkap tujuh terduga pelaku terorisme selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Juru Bicara Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana menyebut ketujuh pelaku terafiliasi dua jaringan berbeda yakni Negara Islam Indonesia (NII) dan Ansharut Daulah (AD).

Untuk pelaku yang terafiliasi NII, ada dua orang yang ditangkap. Keduanya ditangkap di wilayah Sumatera Utara.

"Dua tersangka dilakukan penegakkan hukum terkait perannya dalam struktur organisasi NII. Keduanya diamankan di Sumatera Utara," ujar Mayndra kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Untuk lima tersangka lainnya ditangkap di empat lokasi yang berbeda, yakni di kawasan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Papua. Peran kelima pelaku terorisme ini sama, yakni aktif melakukan propaganda.

"Pendukung Daulah (ISIS) yang aktif menyerukan propaganda dan seruan untuk melakukan aksi teror," tuturnya.

Sebelumnya Kabareskrim Polri Komjen Syahar Diantono saat Rilis Akhir Tahun Polri 2025 menyebut Densus 88 telah menangkap total 51 tersangka terorisme di sepanjang tahun 2025.