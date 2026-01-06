Klaim Pemerintahannya di Jalan yang Benar, Prabowo: Kita Diridai Tuhan Yang Maha Kuasa

ERA.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa arah kebijakan pemerintahannya berada di jalan yang benar dan diridai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara kepada anggota Kabinet Merah Putih beserta jajaran terkait dalam merespons fitnah yang diarahkan sejumlah pihak yang merasa terusik kepentingannya.

"Kita berada di jalan yang bersih, yang suci, kita berada di jalan yang diridai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026), dikutip Antara.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan keyakinan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen membela keadilan, memberantas kemiskinan, serta menghilangkan kelaparan sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dan bangsa.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan pentingnya aparatur negara dalam menjaga niat yang bersih dalam menjalankan amanat rakyat. Selama seluruh kebijakan dan langkah pemerintahan ditujukan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan keselamatan negara, menurut Prabowo, tidak ada alasan untuk ragu ataupun gentar dalam menghadapi tantangan.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berkeadilan tidak lepas dari risiko kritik, fitnah, hingga serangan dari berbagai pihak yang merasa terusik kepentingannya.

"Kita pasti dimaki, kita pasti difitnah, karena banyak kekuatan, tidak hanya di negara kita, banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil," tuturnya.

Presiden Prabowo menilai berbagai serangan tersebut justru menjadi peneguh keyakinan bahwa pemerintah berada di jalur yang benar.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan ejekan dan fitnah sebagai motivasi dalam membela kebenaran dan terus bekerja untuk kepentingan rakyat.

"Jadi kita siap, kalau kita dihantam, kita difitnah, kita diejek, terima itu sebagai kebanggaan. Kalau orang jahat mengejek kita, berarti kita benar dan kita harus terus melaksanakan dan membela kebenaran," katanya.