Bagi Takjil Bareng Jurnalis, Polisi Beri Pesan Penting ke Pemudik di Jalanan Jakarta

ERA.id - Polri bersama Jurnalis Trunojoyo berbagi makanan dan takjil kepada masyarakat di sekitar markas Korps Bhayangkara, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam agenda yang diinisiasi jurnalis dan polisi ini, ada 1.500 paket yang dibagikan ke pengendara di sekitar Traffic Light Mabes Polri. Rata-rata yang meraih paket merupakan pengemudi ojek online (ojol) dan pemotor.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan lewat sinergitas ini Polri bersama jurnalis bekerja sama saat Ramadan.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini kemudian menyebut masyarakat sebentar lagi akan melaksanakan mudik yang diharapkannya dapat berjalan lancar.

Trunoyudo bilang bagi masyarakat yang mau mudik, mohon jangan ragu melapor ataupun menitipkan kendaraan dan rumah yang ditinggalkan kepada petugas di Polsek terdekat.

"Disampaikan RT, RW yang tinggal dan khususnya kepada Polri ada Bhabinkamtibmas. Ada juga penitipan barang-barang kendaraan ke Polsek atau ke kantor-kantor polisi. Silakan ini diberdayakan," tuturnya.

Lebih lanjut, Trunoyudo juga meminta agar masyarakat dapat berhati-hati dalam perjalanan mudik. Dia menegaskan tujuan utama mudik ialah sampai ke kampung halaman dengan selamat.