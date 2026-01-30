Sikapi Ketidakpastian Ekonomi, Bibit.id: ORI029 Jadi Pilihan Investasi Aman dan Bijak

ERA.id - Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pertama di tahun 2026, yakni SBN seri ORI029 yang sudah bisa dibeli di aplikasi investasi Bibit.id pada 26 Januari—19 Februari 2026.

ORI029 ditawarkan dengan dua tipe produk, yakni ORI029-T3 untuk jangka waktu jatuh tempo (tenor) tiga tahun dengan imbal hasil (kupon) sebesar 5,45% per tahun serta ORI029-T6 untuk tenor enam tahun dengan kupon sebesar 5,80% per tahun. Pembelian/pemesanan minimal untuk ORI029-T3 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp5 miliar. Sementara itu, pembelian/pemesanan minimal untuk ORI029-T6 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp10 miliar.

ORI029 menawarkan imbal hasil tetap (fixed rate) yang tetap stabil sampai jatuh tempo, walaupun kondisi ekonomi naik turun. Dengan imbal hasil fixed rate, investor tidak perlu khawatir dengan ketidakpastian ekonomi nasional, dinamika geopolitik global atau tren penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI). Misalnya suku bunga BI mengalami penurunan, kupon ORI029 tidak akan turun karena bersifat fixed rate/tetap sehingga dapat memberikan passive income tetap bulanan yang stabil kepada para investor hingga tiga dan enam tahun ke depan.

“Kupon akan dibayarkan kepada investor setiap bulan sehingga bisa menjadi passive income yang menarik. Selain itu, ORI029 merupakan instrumen investasi yang pembayaran kupon dan pokoknya 100% dijamin oleh undang-undang sehingga para investor tidak perlu khawatir. Sebagai informasi, hal ini berbeda dengan deposito di bank. Deposito di bank hanya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar maksimal Rp2 miliar per nasabah, itupun jika bunga deposito tidak melebihi batas maksimal Tingkat Bunga Penjamin LPS yang berlaku saat ini yaitu 3,50%,” jelas Head of PR & Corporate Communication Bibit.id, William.

ORI029 bisa dibeli di Bibit.id, satu-satunya Mitra Distribusi SBN kategori fintech yang mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di tahun 2024. Di penghujung tahun 2024 silam, Bibit.id mendapatkan penghargaan sebagai “Mitra Distribusi SUN Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Financial Technology dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” serta “Mitra Distribusi SBSN Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Financial Technology”. Di tahun 2025, Bibit juga meraih penghargaan “Produk Aplikasi Investasi Terfavorit” dari salah satu media ekonomi ternama.

Pembelian ORI029 melalui aplikasi Bibit sangat mudah dan dapat dilakukan secara online 24/7 selama masa penawaran, termasuk saat hari libur atau akhir pekan. Hal ini kian dipermudah dengan metode pembayaran menggunakan Rekening Dana Nasabah (RDN), tanpa perlu pindah aplikasi dan tanpa dikenakan biaya tambahan apapun. Bahkan, bisa mendapat cashback hingga Rp45 juta.

“Sebagai informasi, ORI029 adalah SBN berjenis tradeable yang dapat dijual di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Artinya, untuk masyarakat yang ingin mencairkan investasi ORI029 lebih awal dan mendapatkan keuntungan, ini dimungkinkan. Namun perlu diperhatikan, penjualan ORI029 sebelum jatuh tempo harus tetap melihat ketersediaan pembeli di pasar sekunder. Harga jual di pasar sekunder juga mengikuti harga market, jadi bisa naik ataupun turun,” tambah William.

Untuk bisa berinvestasi SBN di Bibit, para pengguna cukup mengklik icon atau banner “Surat Berharga Negara (SBN)” di homepage aplikasi maupun website Bibit. Dalam hal ini, Bibit bermitra dengan Stockbit Sekuritas untuk mengelola pencatatan dan penyimpanan Rekening Dana Investor SBN milik investor. Nantinya, setelah investor melakukan pembayaran untuk transaksi SBN, investor akan menerima bukti transaksi berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN). Di dalam BPN, terdapat Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan langsung oleh negara serta menjadi bukti kepemilikan SBN yang dibeli.

“Sesuai tagline ORI029, Pilihan Berharga untuk Tumbuh dan Berdaya, investasi di ORI029 memberikan imbal hasil yang menarik dan pasti serta memberikan kesempatan bagi para investor untuk ikut serta membiayai APBN dan mendukung pembangunan nasional,” tutup William.